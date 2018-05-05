Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Найден способ оставаться стройным, питаясь фастфудом. Но не наверняка

Здоровье

Увеличение жировых тканей невозможно, если отсутствует гормон висфатин, считают биологи из Копенгагенского университета.

Найден способ оставаться стройным, питаясь фастфудом. Но не наверняка. 386630.jpeg

В ходе экспериментов подопытные мыши, у которых из жировых тканей был удален висфатин, получали сначала сбалансированное питание, а затем рацион, который, по словам ученых, соответствует постоянному употреблению пиццы и бургеров. Такой же рацион был и у контрольной группы грызунов.

Как раз у этой группы после употребления жирной пищи значительно увеличился вес. В то же время лишенные висфатина грызуны, даже питаясь "фастфудом", жировые отложения не выросли. Кроме того, их организм лучше контролировал уровень глюкозы в крови, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на MedicalXpress.

При этом исследователи предупредили, что простое удаление висфатина из организма человека может обернуться серьезными проблемами для здоровья.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о исследовании, проведенном учеными из компании Forza Supplements — насчет возраста, который является самым опасным для набора лишнего веса.

Чаще всего лишние килограммы набирают женщины в возрасте от 35 до 40 лет. Мужчины набирают лишний вес в возрасте от 40 до 45 лет. Наименьшая масса тела — у девушек в возрасте 25 лет. С годами человек набирает от 0,5 до 2 кг в течение 1-3 лет. Причем, это вообще не зависит от внешних факторов.

Многое зависит от питания, образа жизни, но "возрастной вес" набирается в период от 40 до 65 лет, так как в этот отрезок времени замедляется метаболизм. Жир откладывается на талии и бедрах.

В исследовании приняли участие более тысячи добровольцев. У женщин набор веса связан с гормональными перестройками, а также беременностью и даже привычкой готовить еду. А после вступления в брак многие женщины перестают следить за собственной фигурой.

Читайте также:

Ученые "уничтожили" одну из самых модных диет

Названа самая вредная диета в мире

Почему мужчины не борются с лишним весом

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы ученый фастфуд Копенгагенский университет
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
Нелюбовь: почему не ценят Россию и стоит ли из-за этого убиваться
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Аналитика
Быки толкают Ethereum за $800
Читательский топ
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
В ООН по-тихому убирают русский язык
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Новости Все >
АНБ похвалилось рекордом по перехвату звонков
Пентагону разрешили пренебрегать санкциями против России
Найден способ оставаться стройным, питаясь фастфудом. Но не наверняка
На Украине призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
Россию накроет аномальная жара. Что делать?
Китай представил свой первый микрочип для облачных вычислений
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом

Президент Владимир Путин обдумывает попытку восстановления отношений России и Запада. Пространство для маневра у него ограничено и замыкается на одном человеке.

Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
В ООН по-тихому убирают русский язык
Мир
В ООН по-тихому убирают русский язык
Мир
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Мир
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
Мир
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что США должны всерьёз рассмотреть возможность ответного киберудара по России в отместку за её "вмешательство" в  выборы страны.

Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Власть
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Мир
В ООН по-тихому убирают русский язык
Мир
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Происшествия
Птицы убили Су-30СМ в небе Сирии

3 мая утром в Сирии разбился  истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. По данным российского министерства обороны, оба пилота погибли. 

Птицы убили Су-30СМ в небе Сирии
Российские пограничники задержали украинское судно у Крыма
Мир
Российские пограничники задержали украинское судно у Крыма
Мир
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Мир
В ЛНР заявили о начале "горячей" стадии конфликта
Любовь Степушова "Джавелины" поставлены Украине под "зеленку" Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 04.05 азартны Соломон Соловьев Пол Крейг Робертс Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Пол Крейг Робертс
Комментарии
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
На Украине призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
Пентагону разрешили пренебрегать санкциями против России
Квант исключительности. Он неизлечим?
Почему россияне перестают отдыхать за границей
Эрдоган подружился с Мирзиеевым: чем завершится тюркский альянс
Украинцы пообещали "акцию" на Крымском мосту
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
На Украине призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
Пять причин, почему Запад умирает
Нелюбовь: почему не ценят Россию и стоит ли из-за этого убиваться
Нелюбовь: почему не ценят Россию и стоит ли из-за этого убиваться
Украинцы пообещали "акцию" на Крымском мосту
Нелюбовь: почему не ценят Россию и стоит ли из-за этого убиваться
Украинцы пообещали "акцию" на Крымском мосту
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Нелюбовь: почему не ценят Россию и стоит ли из-за этого убиваться
Нелюбовь: почему не ценят Россию и стоит ли из-за этого убиваться
Нелюбовь: почему не ценят Россию и стоит ли из-за этого убиваться
Нелюбовь: почему не ценят Россию и стоит ли из-за этого убиваться
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли

Торговая война Трампа с Китаем - способ давления на Пекин за его действия в Южно-Китайском море. Си Цзиньпин в ответ "тайно" разместил на островах Спратли ПВО.

Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Армянская ягодка цветной революции
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Дальний Восток
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Мир
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ближний Восток
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался