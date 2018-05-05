Найден способ оставаться стройным, питаясь фастфудом. Но не наверняка

Увеличение жировых тканей невозможно, если отсутствует гормон висфатин, считают биологи из Копенгагенского университета.

В ходе экспериментов подопытные мыши, у которых из жировых тканей был удален висфатин, получали сначала сбалансированное питание, а затем рацион, который, по словам ученых, соответствует постоянному употреблению пиццы и бургеров. Такой же рацион был и у контрольной группы грызунов.

Как раз у этой группы после употребления жирной пищи значительно увеличился вес. В то же время лишенные висфатина грызуны, даже питаясь "фастфудом", жировые отложения не выросли. Кроме того, их организм лучше контролировал уровень глюкозы в крови, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на MedicalXpress.

При этом исследователи предупредили, что простое удаление висфатина из организма человека может обернуться серьезными проблемами для здоровья.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о исследовании, проведенном учеными из компании Forza Supplements — насчет возраста, который является самым опасным для набора лишнего веса.

Чаще всего лишние килограммы набирают женщины в возрасте от 35 до 40 лет. Мужчины набирают лишний вес в возрасте от 40 до 45 лет. Наименьшая масса тела — у девушек в возрасте 25 лет. С годами человек набирает от 0,5 до 2 кг в течение 1-3 лет. Причем, это вообще не зависит от внешних факторов.

Многое зависит от питания, образа жизни, но "возрастной вес" набирается в период от 40 до 65 лет, так как в этот отрезок времени замедляется метаболизм. Жир откладывается на талии и бедрах.

В исследовании приняли участие более тысячи добровольцев. У женщин набор веса связан с гормональными перестройками, а также беременностью и даже привычкой готовить еду. А после вступления в брак многие женщины перестают следить за собственной фигурой.

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