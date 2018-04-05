Ученые выяснили причину обжорства курильщиков

Ученые пришли к выводу, что курильщики потребляют в пищу более плотную по количеству калорий на грамм пищу, чем некурящие.

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Как сообщается в журнале BMC Public Health, последнее исследование показало, что энергетическая плотность еды, потребляемой человеком, зависит от того, курит он или нетю

Выяснилось, что курящие участники эксперимента потребляют порядка 2,02 килокалорий на один грамм еды, в то время как те, кто никогда не курил, - всего 1,79.

Издание Life.ru напоминает, что следует обратить особое внимание на качество принимаемой пищи и параметры содержания жиров и углеводов.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что легкие сигареты вызывают саму опасную форму рака. Это обусловлено набором дырочек в фильтре сигарет, которые, как уверяют производители, способствуют очистке дыма от смол, никотина и других канцерогенов перед попаданием в легкие.

Ранее издание информировало о том, что регулярное потребление табака очень негативно влияет на умственные способности сильной половины человечества: мужчины полном смысле глупеют из-за никотина.

К своим выводам ученые пришли в результате проведенного эксперимента, участниками которого стали более пяти тысяч мужчин и две тысячи женщин, ранее занимавшие различные должности в госструктурах Соединенного Королевства. При этом средний возраст "подопытных" не превышал 56 лет.