Врачи разрешили есть макароны без вреда для фигуры

Канадские исследователи пришли к выводу, что правильное использование в рационе макарон может привести к снижению веса.

Макароны считаются злейшим врагом в борьбе с лишними килограммами. Тем не менее, пишет BMJ Open, рацион питания, основанный на употреблении макаронных изделий, даже может способствовать снижению веса.

Специалисты больницы св. Михаила в Торонто выяснили, что многое зависит от гликемического индекса (показатель влияния продуктов питания на уровень сахара в крови) макаронных изделий.

В исследованиях, в которых приняли участие 2,5 тыс. участников, использовались такие данные, как вес, индекс массы тела (ИМТ) и охват талии.

Исследователи узнали, что регулярное поедание этого продукта не привело к набору лишних килограммов или увеличению жировой массы. Более того, оказалось, что спустя 12 недель участники похудели на несколько килограммов.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что итальянские медики выяснили, что макаронные изделия из цельнозерновой муки укрепляют здоровье сердца.

Ученые провели исследование на мышах. Грызунов разделили на две группы. Первую группу кормили богатыми бета-глюканом макаронными изделиями из цельнозерновой муки, а вторую - обычными макаронами. Затем у подопытных животных вызывали остановку сердца.

Грызуны, которые ели макаронные изделия, содержавшие много бета-глюкана из ячменя, чаще выживали после остановки сердца. Кроме того, у них было меньше повреждений миокарда. Специалисты связали это с активным образованием у этих мышей ветвей кровеносных сосудов - "обходных путей" кровотока.

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