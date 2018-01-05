Американские ученые пришли к выводу, что диета DASH является лучшим средством для общего оздоровления организма.
Исследователи из американского Национального института сердца, легких и крови восьмой раз подряд выбрали лучшую в мире диету. Как говорится на сайте организации, диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) способствует стабилизации кровяного давления и очищению органов желудочно-кишечного тракта.
Основой диеты является частичный или полный отказ от солесодержащей пищи и замена богатых натрием продуктов питания.
По данным ученых, диета DASH является лучшей из 40 схем диетического питания, так как позволяет отказаться от приема некоторых противогипертензивных препаратов.
"Правда.Ру" ранее писала, что ученые из Шотландии пришли к выводу, что низкокалорийные диеты продлевают жизнь.
Исследователи из Абердинского университета в Шотландии заявили, что низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.
Доктор Элисон Авенель утверждает, что наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов. По ее словам, такая потеря веса уменьшают вероятность преждевременной смерти у людей с ожирением.
При этом не очевидно, позволяет ли такой стиль питания снизить риск сердечных заболеваний или рака.
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