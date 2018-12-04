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Синдром новогодней елки и его опасности

Здоровье

Уже через несколько дней многих людей ждет неприятный сюрприз — столкновение с синдромом рождественской или новогодней елки. Казалось бы, праздник, веселье, красиво оформленный дом… Но аллергологи-иммунологи предупреждают нас об опасностях, связанных с приходом в дом лесной красавицы, сообщает pora.ru.

Синдром новогодней елки и его опасности. 395543.jpeg

Речь идет об аллергенах, обитающих на деревьях в виде плесени. Их более 50 разновидностей, и они несут огромный вред человеческому организму. Реакция на раздражающий хвойный сок, пыльцу и плесень проявляется насморком, хрипотой, высыпаниями на теле, кашлем или чиханием, зудом, проблемами с дыханием, головной болью вплоть до развития разных осложнений и пневмонии. Многие думают, что они сами или их близкие где-то очень сильно простыли или заразились вирусом.

Около 70% елей в лесах поражены спорами грибка. Стоит такому дереву попасть в теплое помещение, дополнительно "подогреться" светящимися гирляндами огней, как грибок начинает стремительно разрастаться. Его споры свободно распространяются по воздуху и проникают в дыхательные органы людей. Помимо "природного" воздействия на дыхательные пути человека, не меньшая опасность подстерегает организм от наличия рукотворных химикатов, которыми елки обрабатываются против вредителей или подкрашиваются для преображения внешнего вида. Ученые предостерегают, что такие "улучшенные" деревья особо опасны для курящих, страдающих бронхиальной астмой и аллергиков.

В случае если все члены семьи здоровы, елку нельзя держать в доме более одной недели. Это особенно актуально для России, где хвойное дерево ставится в конце декабря, а выбрасывается после 13 января или… в марте.

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