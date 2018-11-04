Названы продукты, замедляющие старение

Тысячи людей мечтают о бессмертии. А все остальные же хотят хотя бы просто-напросто отсрочить старение своего организма. И тем, и другим повезло — немецкие ученые нашли продукты, что замедлят процесс старения.

Дело в органическом соединении гидрохинон, утверждают они. Гидрохинон в сочетании с цинком, говорят немецкие ученые, предотвращает окислительный процесс, тем самым замедляя старение организма.

Специалисты из Германии рассказали, как именно действует сочетания цинка и гидрохинона. Так, оказывается, молекулы цинка приводят к активизации молекул гидрохинона, отвечающих за предотвращение окислительного процесса в человеческом организме. Объединяясь, цинк и гидрохинон защищают организм от деградации и оказывает антиоксидантное действие.

Найти продукты, в состав которых входит гидрохинон, несложно, утверждают эксперты из Германии. Они есть буквально в любом магазине. Это, говорят немецкие исследователи, чай, шоколад, кофе и вино. Но переусердствовать в потреблении этих продуктов, конечно же, не стоит.

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