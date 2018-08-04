Ученые выяснили, что причиной плохого сна может служить высокоскоростной Интернет

Исследователи из миланского Университета Боккони и Университета Питсбурга назвали одну из возможных причин плохого самочувствия и бессонницы. Они выяснили, что доступ к высокосортному Интернету мешает людям отдыхать во время сна.
Так, ученые заявили, что те люди, у кого есть доступ к сети, в среднем спят на полчаса меньше тех, что Интернетом не пользуются.
Представили исследовательской группы заявили, что люди, привыкшие перед сном сидеть в Интернете, спят гораздо меньше положенных для нормального самочувствия 7-9 часов и часто чувствуют себя сонными и усталыми.
Все это из-за пользования электронными устройствами перед сном, считают исследователи. Люди, что поздним вечером любят проводить время в Интернете, постоянно откладывают и откладывают момент отхода ко сну. В итоге эта пагубная привычка уменьшает продолжительность их сна и серьезно влияет на самочувствие и здоровье.
Значительную связь между недосыпанием и временем, проведенным в Интернете и за компьютерными играми, исследователи отметили среди людей в возрасте от 13-ти до 30-ти лет. Отмечается, что молодые люди в большей степени, нежели люди зрелые, привыкли проводить время перед сном в Интернете, и, как следствие, страдают из-за этого.
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