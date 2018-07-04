От болезни Альцгеймера защитит препарат, доступный каждому

Развитие болезни Альцгеймера сложно предотвратить. Исследователи из США нашли способ замедлить прогрессирование заболевания при помощи аспирина. Об этом пишет издание Journal of Neuroscience.

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Действие ацетилсалициловой кислоты на организм изучили на примере генетической линии мышей 5XFAD. Они подвержены развитию этого недуга. Ученые установили, что аспирин увеличивает активность лизосом, это органеллы клеток, которые содержат ферменты расщепления бляшек бета-амилоида. Бета-амилоид - это белок, из-за которого и развивается болезнь Альцгеймера.

Грызунам давали аспирин в небольших количествах на протяжении 30 дней. Препарат увеличивает активность рецептора PPARα. Он влияет на уровень белка TFEB. Благодаря этому белку в организме образуются лизосомы. Именно они помогают организму избавиться от опасных веществ, в том числе и от бета-амилоида.

Аспирин не вызывает побочных эффектов. Исследователи предполагают, что похожим эффектом могут обладать и другие лекарственные средства, в составе которых есть ацетилсалициловая кислота.