Врачи: яичница на завтрак может вызвать рак

Ученые пришли к выводу, что употребление яичницы каждый день совершенно не обязательно, а в некоторых случаях даже вредно.

Долгое время считалось, что яйца являются отличным источником белка, который заряжает организм человека энергией на весь день, и потому это наиболее подходящее блюдо для завтрака.

Тем не менее, зарубежные диетологи выступили с предложением воздерживаться от ее употребления по утрам. Сотрудники Каролинского института в Стокгольме заявили о том, что даже незначительное количество жареного мяса в ежедневном завтраке повышает вероятность развития рака поджелудочной железы.

По данным шведских ученых, "ежедневно употребляемые 50 граммов жареного красного мяса повышают риск развития рака поджелудочной железы на 19%. 100 граммов такого блюда (приблизительно столько весят два традиционных кусочка бекона к яичнице) увеличивают такой риск уже на 40%".

Отметим, что специалисты медицинского центра при Гарвардском университете проанализировали связь между регулярным употреблением жареного бекона и риском инсульта.

Выяснилось, что ежедневное употребление 360 граммов жареного мяса (бекона) повышают риск развития инсульта у мужчин на 28%, а у женщин - на 19% в сравнении с теми, кто употребляет 90 граммов и менее.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "яичный скандал" не затихает в Европе, в продуктовый кризис оказались вовлечены по меньшей мере 10 из 28 стран Евросоюза после того, как в магазины попали яйца, зараженные инсектицидом фипронил.

Отравленные яйца изымаются из продажи в Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции, Великобритании, Франции, Люксембурга, Дании, Словакии, Румынии и Швейцарии.

Читайте больше:

"Отравленные" куриные яйца чуть не докатились до России