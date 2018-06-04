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Источник Правда.Ру

Врачи: яичница на завтрак может вызвать рак

Здоровье

Ученые пришли к выводу, что употребление яичницы каждый день совершенно не обязательно, а в некоторых случаях даже вредно.

Врачи: яичница на завтрак может вызвать рак. 387654.jpeg

Долгое время считалось, что яйца являются отличным источником белка, который заряжает организм человека энергией на весь день, и потому это наиболее подходящее блюдо для завтрака.

Тем не менее, зарубежные диетологи выступили с предложением воздерживаться от ее употребления по утрам. Сотрудники Каролинского института в Стокгольме заявили о том, что даже незначительное количество жареного мяса в ежедневном завтраке повышает вероятность развития рака поджелудочной железы.

По данным шведских ученых, "ежедневно употребляемые 50 граммов жареного красного мяса повышают риск развития рака поджелудочной железы на 19%. 100 граммов такого блюда (приблизительно столько весят два традиционных кусочка бекона к яичнице) увеличивают такой риск уже на 40%".

Отметим, что специалисты медицинского центра при Гарвардском университете проанализировали связь между регулярным употреблением жареного бекона и риском инсульта.

Выяснилось, что ежедневное употребление 360 граммов жареного мяса (бекона) повышают риск развития инсульта у мужчин на 28%, а у женщин - на 19% в сравнении с теми, кто употребляет 90 граммов и менее.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "яичный скандал" не затихает в Европе, в продуктовый кризис оказались вовлечены по меньшей мере 10 из 28 стран Евросоюза после того, как в магазины попали яйца, зараженные инсектицидом фипронил.

Отравленные яйца изымаются из продажи в Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции, Великобритании, Франции, Люксембурга, Дании, Словакии, Румынии и Швейцарии.

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Темы яйца яичница онкология
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