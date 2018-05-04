Названы 11 продуктов для снижения чрезмерного аппетита

Ученые пришли к выводу, что существуют продукты, которые идеально подходят для снижения аппетита.

Как пишет издание Актуальные новости, диетологи назвали 11 безопасных и вкусных продуктов, поддерживающих в организме баланс микроэлементов и не портящих фигуру.

Таким образом, красная рыба, богатая протеинами и полиненасыщенными жирами Омега-3, отлично подойдет для оздоровления организма.

В этом списке находится также авокадо, который содержит полезные жиры и олеиновые кислоты, утоляющие голод.

Напомним, что кофе, выпитый перед едой, активизирует обменные процессы.

Медики также кпомянули отметили овсяные хлопья (богаты углеводами), шпинат, чечевицу, натуральный йогурт, расщепляющий жиры красный перец, куриные яйца, помогающие худеть и семена чия, снижающие уровень холестерина.

Почему мы склонны набирать лишний вес? Чаще всего ответ очевиден: потому что едим больше, чем следует. А едим мы потому, что хочется есть. Диета же оборачивается для нас муками голода. Может быть, просто нужно употреблять в пищу продукты, которые не отличаются высокой калорийностью и в то же время позволят нам дольше чувствовать себя сытыми?

Уже давно ученые доказали, что энергетическая ценность пищевых продуктов чаще всего не совпадает с тем, насколько они нас насыщают. Именно поэтому мы можем съедать три пирожных, два больших пакета чипсов или даже целую пиццу, и нам не будет казаться, что мы не наелись.

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