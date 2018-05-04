Выявлены продукты, которые очень плохо сочетаются с чаем

Китайские ученые пришли к выводу, что чай является чрезвычайно полезным за счет содержания антиоксидантов.

Тем не менее, следует учитывать тот факт, что далеко не все продукты сочетаются с чаем. Как пишет VistaNews, ряд продуктов при попадании в чай теряет свои свойства.

Диетологи относят к таким продуктам сахар, мед, молоко и лимон. Что характерно, проблемы создает температура чая - все полезные вещества лимона в кипятке просто разрушаются.

А молоко снижает уровень антиоксидантов в самом чае. Сахар и чай вообще представляют плохое сочетание - проблему создают углеводы.

Одно из исследований показало, что чай напрямую влияет на креативность, так как содержит кофеин. Он способен повысить концентрацию, но действовать начинает не сразу. Поэтому исследователи связывают положительный эффект с тем, что благодаря употреблению чая повышается настроение.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что китайские ботаники расшифровали геном чая и выяснили, какие гены отвечают за вкус и аромат. О генетике чая неизвестно ничего, но известно, что чай отличает высокое содержание флавонидов и кофеина.

В течение пяти лет специалисты расшифровывали геном растения, пока не определили все три миллиарда пар оснований ДНК. Это в четыре раза больше размера генома кофе и намного больше, чем у большинства растений.

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