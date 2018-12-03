В России упрощается процедура оформления инвалидности

В течение двух ближайших лет упростится процедура оформления инвалидности во всей России. Инвалидам больше не придется регулярно обращаться в поликлинику, проходить бесконечные обследования и медико-социальную экспертизу (МСЭ), сообщает pora.ru. Теперь электронный документооборот обеспечит взаимосвязь бюро МСЭ и медучреждений. Это исключит многоэтапную волокиту, куда вовлекаются недееспособные люди.
Минтрудом и Минздравом в настоящее время разрабатываются единые перечни медобследований для каждого заболевания, необходимых к проведению в качестве обязательных. Это делается с целью ведения качественного контроля и во избежание совершения ошибок при заполнении специальной формы 088-у. Далее сведения от лечебных учреждений будет принимать на рассмотрение бюро МСЭ.
В настоящее время некоторые регионы России с высоким уровнем цифрового развития осваивают этот новый порядок процедуры оформления инвалидности. В других регионах процесс происходит поэтапно. МСЭ в ближайшие два года станет принимать основной пакет документов в электронном виде, освобождая тем самым инвалидов от многоразовых посещений поликлиник и бюро МСЭ, что дается им всегда с большим трудом.
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