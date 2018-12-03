Гены - виновники мужской игромании

Оказывается, мозг заядлых геймеров-мужчин отличается особой активностью. Она не имеет аналогичных примеров у "негеймеров" и женщин, часто развлекающихся компьютерными играми, сообщает pora.ru. Американскими учеными сделан вывод: на зависимость мужчин от компьютерных игр влияют причины наследственного характера.

Исследование проводилось с участием мужчин и женщин. Одни страдали игровой зависимостью, другие были вообще равнодушны к "шарикам" и "стрелялкам". Те и другие испытуемые подвергались обследованию мозга с помощью МРТ, когда находились в спокойном состоянии.

По завершении изучения данных ученые выявили, что у мужчин-геймеров в области префронтальной коры, отвечающей за контроль импульсов, регистрировались необычные функции мозга. Другие участники эксперимента такие особенности не проявили. Специалистам, правда, пока неизвестно, то ли эти мозговые функции — причины развития игровой зависимости, то ли это уже ее следствие. Для точного вывода нужны дополнительные исследования.

Ученые разъяснили, что зависимость от игр у женщин и мужчин формируется по-разному. Мужчины в большей степени подвержены воздействию наследственных факторов в формировании такой всепоглощающей слабости.

По версии экспертов, тяга к игромании у мужчин проявляется еще в пубертатном периоде развития, когда наблюдаются "взрывы" тестостерона. Именно с этим связываются агрессивность и рискованное поведение.

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