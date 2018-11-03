Излучение мобильника вызвало рак у животных

Американские ученые провели повторный эксперимент, доказывающий возникновение рака мозга и других органов от облучения радиоволнами, испускаемыми мобильным телефоном. К первым результатам, полученным несколько лет назад, научное сообщество отнеслось, мягко говоря, с недоверием, сообщает pora.ru.

Исследователи для проведения повторного опыта использовали две сотни грызунов, имеющих склонность к развитию рака. Некоторые особи подвергались влиянию радиоволн еще до своего появления на свет. Окружающая среда обитания крыс и мышей была организована так, что имитировала воздействие антенн мобильника. К животным применялись разные дозы облучения. Длительность пребывания животных в имитирующей среде предусматривала срок от нескольких месяцев до двух лет. В результате выявлено, что испускаемые радиоволны частотой 900 и 1900 МГц. вызвали у грызунов многочисленные злокачественные новообразования, локализующиеся в основном в головном мозге, печени и сердце.

Таким образом, эксперты доказали: радиоволны 2G и 3G работающих мобильных телефонов способствуют росту злокачественных опухолей.

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