Летом чаще умирают молодые, а зимой - пожилые

Полученные результаты масштабного исследования, проведенного британскими учеными из Имперского Лондонского колледжа, показали необычную закономерность: молодые люди часто умирают в июне-августе, а пожилые — в зимние месяцы, сообщает pora.ru.

У молодежи смертность происходит по причине повышенной травматичности, а на уход из жизни пожилых влияют респираторные заболевания. Авторы работы видят смысл в использовании полученных результатах для улучшения стратегии общественного здравоохранения и снижения количества смертей в названные сезоны.

Ученые провели колоссальную работу, проанализировав данные о свыше 85 млн смертей в США в течение 36 лет (с 1980-го по 2016 год). Выявлено, что высокая смертность от любых причин наступает у 45-летних и старше мужчин, а также 35-летних и старше женщин в зимние месяцы: декабре, январе и феврале. Низкий показатель у тех же возрастных групп отмечался с июня по август. Чаще всего причинами смерти, невзирая на возраст человека, были болезни сердца и легких. Дети до пяти лет часто умирали в феврале и реже — в августе.

Мужчины от 5 до 34 лет умирали в основном в июне и июле. Летальные исходы от травм для мужчин и женщин, не достигших 45 лет, также в основном были зарегистрированы летом.

Примечательно, что смертность людей от респираторных заболеваний находилась в зависимости от сезонов, а вот на гибель от рака смена времен года не влияла.

Географическое положение, климат также не оказывали влияния на показатели смертности. И зимой и летом из разных частей США умирали "одинаково".

Исследователи рекомендуют заботиться о здоровье и условиях жизни близких людей, особенно летом и зимой. Обеспечить в любом конце света качественное медобслуживание с внедрением индивидуальных датчиков контроля жизненно важных показателей, вести патронажное наблюдение за пожилыми людьми, делать им прививки от гриппа.

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