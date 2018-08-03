Названа еще одна угроза из-за проблем с лишним весом

Отложения жира в районе живота связаны с нарушениями в работе мозга. Таково мнение экспертов из Тринити колледжа в Дублине.

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Эксперты проанализировали данные исследований, в которых участвовали 5 000 человек. Профессор геронтологии Конал Каннингем напомнил, что научному сообществу давно известно: лишний вес, связанный с проблемами метаболизма, влияет на познавательные процессы. При этом стоит помнить, что "пивной животик" — это сигнал для людей за 60 лет, есть риск развития сенильной деменции. Каннингем поведал об этом в диалоге с журналистами Irish Independent.

Дело в том, что жировая ткань "подталкивает" выделение маркеров воспаления, а они нажимают "на спусковой крючок" деменции. Эксперт дал совет, как избежать этого: регулярно заниматься спортом, отдавать предпочтение здоровой пище, есть больше фруктов и овощей.

Опасения ученых связаны с тем, что более 50% ирландцев старше 50 лет или имеют этот синдром, или предрасположены к нему. Каннингем рассказал, что вес лишь 16% мужчин и на 10% больше женщин находится в пределах нормы.

Стоит отметить, что в исследовании ученые отталкивались от наблюдений, которые их коллеги собрали ранее. Все они касались проблем с памятью и зрением у людей с избыточной массой тела.

Согласно прогнозу ВОЗ, через 22 года 81,1 миллион человек будет страдать от деменции. В 2001 году это заболевание поразило 24,3 миллиона.

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