Треть россиян сочла вегетарианство вредным

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выпустил исследование, согласно которому только 1% россиян соблюдает вегетарианскую диету, а 40% считает, что вегетарианство представляет опасность для здоровья.
20% опрошенных считают вегетарианство полезным, 39% назвали его вредным, а 27% заявили, что его влияние на организм не отличается от обычной диеты, включающей продукты животного происхождения.
Среди 20%, называющих вегетарианство полезным, 34% отмечают то, что оно очищает организм, 15% обращают внимание на легкость растительной пищи, 14% говорят об отсутствии холестерина и 12% -об отсутствии вредных добавок.
В лагере противников вегетарианства 33% отмечают наличие в мясе тех полезных компонентов, которых нет в растительной пище, 28% считают, что организму требуется белок именно животного происхождения, 13% убеждены в необходимости сбалансированного питания.
Отмечается, что 1% знающих о том, что такое вегетарианство, соблюдают этот тип диеты.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Новые правила и законы начали "работать" на территории РФ с 1 августа.
Необходимо прекратить изображать всех богатых россиян в одном цвете.
В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.
Атака Армении на ОДКБ ставит под угрозу безопасность страны, сказал "Правде.Ру" армянский политолог Арман Бошян.