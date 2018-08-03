Треть россиян сочла вегетарианство вредным

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выпустил исследование, согласно которому только 1% россиян соблюдает вегетарианскую диету, а 40% считает, что вегетарианство представляет опасность для здоровья.

Фото: Fotodom.ru

20% опрошенных считают вегетарианство полезным, 39% назвали его вредным, а 27% заявили, что его влияние на организм не отличается от обычной диеты, включающей продукты животного происхождения.

Среди 20%, называющих вегетарианство полезным, 34% отмечают то, что оно очищает организм, 15% обращают внимание на легкость растительной пищи, 14% говорят об отсутствии холестерина и 12% -об отсутствии вредных добавок.

В лагере противников вегетарианства 33% отмечают наличие в мясе тех полезных компонентов, которых нет в растительной пище, 28% считают, что организму требуется белок именно животного происхождения, 13% убеждены в необходимости сбалансированного питания.

Отмечается, что 1% знающих о том, что такое вегетарианство, соблюдают этот тип диеты.