Названо вино, от которого меньше вреда в жару

Белое вино в сочетании с водой в жару полезнее для организма, чем красное. Такое мнение озвучил главный внештатный специалист-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн. При этом он отметил, что в любом случае, при употреблении алкоголя надо помнить о мере.

Эксперт подчеркнул: виноградный напиток надо обязательно соединить с водой. Иначе человек захмелеет, что тяжело переносится в жаркую погоду, а также чистое вине не утолит жажду.

Красное вино тяжелее, так как в нем больше красителей, сахаров, танинов, флавоноидов. Все это "ложится" на печень.

Кардиолог Евгений Осипов, с которым побеседовали сотрудники РИА Новости заверил: все спиртные напитки вредны в жару. Кроме того, во все сезоны надо помнить: дневная доза вина — примерно 50 гр.

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