Эксперт Роскачества развеял мифы о нитратных арбузах

В арбузы при помощи шприца не вводят никаких веществ, способствующих созреванию, заверил старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артем Соколов. Его уверенность основана на том, что инъекция оставит небольшую дырочку в плоде, из-за чего он начнет гнить. Ни один производитель в этом не заинтересован.

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Кроме того, специалист пояснил, что нитраты, которыми удобряют растущие арбузы, к моменту созревания не вредны для человека. Однако в недозрелых плодах концентрация опасного вещества велика. По этой причине приобретать летнее лакомство надо в сезон.

Выбирая арбуз, Соколов посоветовал похлопать по нему, если звук чистый и звонкий, хвостик сухой, есть небольшое желтое пятнышко на боку, а кожура не поддается давлению ногтя, то такой плод можно брать.

Если же выбор оказался неудачным, то следует помнить: нитраты сосредотачиваются в корке. Не обгрызая ее, человек может защитить организм от вредных химикатов.

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