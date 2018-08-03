Эксперт Роскачества развеял мифы о нитратных арбузах

В арбузы при помощи шприца не вводят никаких веществ, способствующих созреванию, заверил старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артем Соколов. Его уверенность основана на том, что инъекция оставит небольшую дырочку в плоде, из-за чего он начнет гнить. Ни один производитель в этом не заинтересован.
Кроме того, специалист пояснил, что нитраты, которыми удобряют растущие арбузы, к моменту созревания не вредны для человека. Однако в недозрелых плодах концентрация опасного вещества велика. По этой причине приобретать летнее лакомство надо в сезон.
Выбирая арбуз, Соколов посоветовал похлопать по нему, если звук чистый и звонкий, хвостик сухой, есть небольшое желтое пятнышко на боку, а кожура не поддается давлению ногтя, то такой плод можно брать.
Если же выбор оказался неудачным, то следует помнить: нитраты сосредотачиваются в корке. Не обгрызая ее, человек может защитить организм от вредных химикатов.
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