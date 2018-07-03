Диагноз по сновидению: деретесь во сне? Проверьте печень

Каких только не существует в современном мире способов диагностировать заболевания, и вот появился еще один — с помощью снов. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Заявление о новом способе диагностики сделала группа ученых. Они уверены, что взаимосвязь сновидений и болезней в скором будущем будет так же очевидна, как сегодня — cвязь высокой температуры и наличие некоей хвори.

Ученые утверждают, что особенно внимательным стоит быть к тем снам, которые посещают вас не однажды.

Так, ночные кошмары свидетельствуют о слабости сердечно-сосудистой системы, если же на шее кто-то затягивает удавку, не лишнее проверить легкие, а регулярно снящиеся драки говорят о проблемах с печенью, в то время как поедание во сне несвежей еды — повод посетить гастроэнтеролога.

Между тем далеко не всем удается запоминать свои сны и влиять на их сюжет. Однако, оказывается, есть способы, помогающие в этом. Для того, чтобы увидеть в сновидении желаемый сюжет, необходимо, прежде всего, точно сформулировать, что вы хотите увидеть.

Как ранее писала "Правда.Ру", заказать сновидение — не значит придумать сюжет и увидеть его в полном соответствии своему замыслу. Сны — плод нашего бессознательного, и их смысл в том, чтобы нести новое, прояснять неизвестное, давать то, в чем мы нуждаемся, но не можем получить наяву.

Но в нашей власти настроиться на получение ответа на системный запрос: решить творческую или интеллектуальную задачу, получить подсказку в какой-то проблемной ситуации, совершить путешествие в радостный и волнующий мир, или увидеть человека, о котором мы беспокоимся. Для того, чтобы увидеть во сне то, что вы хотите увидеть, необходимо настроиться на запоминание сновидения, а проснувшись, не полениться записать увиденные образы, пока они не исчезли за повседневными заботами.

Необходимо также программировать себя на то, чтобы проснуться сразу после того, как увидите во сне то, что было необходимо, или получите ответ на вопрос. Дело в том, что за ночь человек видит несколько снов с перерывами, поэтому если не выйти из сна вовремя, желанная картинка затеряется за остальными.

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