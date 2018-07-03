Врач-терапевт рассказала всю правду о государственных больницах

Историями, что мы слагаем друг другу об отечественных государственных бесплатных поликлиниках, впору пугать иностранцев. В историях этих найдется место и хамскому обращению, и бесконечной бюрократии, и халатности. Да вот только мало кто знает, с чем ежедневно приходится сталкиваться обычному участковому врачу-терапевту.

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Анна Землянухина, с самого детства мечтавшая стать медиком и помогать людям, уходит после 13 лет работы участковым врачом-терапевтом. Уходит, несмотря на то, что за все эти годы ни разу не пожалела о выборе своей профессии.

Женщина поделилась тем, что же именно заставило ее бросить любимую работу. Землянухина призналась, что на врачей ложится нереальное количество нагрузки. Раньше в приеме посетителей врачам помогали медсестры — заполнять бланки, вносить данные в медкарту, но несколько лет назад медсестер превратили чуть ли не в администраторов, и теперь те бегают из кабинета в кабинет, практически не помогая врачам при работе с гражданами. Анна Землянухина говорит, что в связи с увеличившимся объемом работы, ей приходилось задерживаться на работе на несколько часов в день, а учить уроки со своим ребенком приходилось перед школой, ранним-ранним утром.

Также Землянухина рассказала о том, что согласно нормам, принятым Министерством здравоохранения РФ, врач обязан вести прием столько, сколько того требует ситуация. На деле же, заявляет женщина, ее и ее коллег руководство больницы ни раз штрафовало либо пыталось штрафовать за то, что пациент находится в кабинете дольше 20 минут.

Землянухина жалуется, что в России врач все делает сам — и обзвон пациентов, и заполнение документации, корректировка исследований. По словам женщины, это время можно было потратить с умом и пользой — на пришедших на прием граждан.

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