Дистиллированная вода не лечит, а калечит

Дистиллированная вода плохо влияет на обмен веществ и иные жизненно важные процессы. Так считают российские ученые и их зарубежные коллеги.

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О том, как влияет дистиллированная вода на организм задумались еще в 1980-е годы. Опыты проводили не только на людях, но на грызунах и собаках. Оказалось, что после длительного употребления из организма вымываются необходимые соли, однако этого не происходит, когда человек пьет обычную воду.

Так, если в жидкости низкая концентрация кальция, то очень быстро в организме нарушаются процессы обмена кальция и фосфора, а это влечет за собой снижение минералов в костной ткани.

Американские исследователи выяснили, что "выхолощенная" вода дестабилизирует кислотно-щелочной баланс, так как ее водородный показатель отступает от нормы. Также дистиллированная вода вымывает минералы, недостаточно увлажняет тело. Из-за последнего специалисты именуют ее "мертвой". Разрушает такая жидкость и зубы, так как не содержит фтора.

В то же время ученые поясняют, что все эти последствия случатся, если долго пить дистиллированную воду. Тогда человеку придется столкнуться с нарушением обмена веществ, проблемами пищеварения и сердечно-сосудистой системы.

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