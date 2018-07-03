Найдена "виновница" опасных болезней

Недостаточная выработка гормона тестостерона приводит за собой множество хронических заболеваний. Об этом заявили эксперты из Мичиганского университета (США).
Они собрали истории болезни тысяч человек разных возрастов и проверили, страдают ли они от депрессии, артрита, инфаркта, диабета, инсульта или гипертонии. Оказалось, что наиболее подвержены этим болезням люди с низким уровнем тестостерона, для них характерно иметь два или более хронических заболевания.
Кроме того, дефицит гормона влияет и на поведение мужчин, они становятся более нервными, у них чаще портится настроение. К понижению "ведет" недостаток физической активности и ожирение. Когда вес превышает норму на 30 процентов, то эндокринная система начинает активно вырабатывать гормон, характерный для женского организма, — эстроген. Именно он "виновен" в перепадах настроения, а также женственной фигуре.
Причиной нехватки тестостерона могут также стать хронический простатит, отказ от мяса, недостаток жиров в рационе, пристрастие к спиртному.
Ученые советуют мужчинам не пренебрегать походом к врачу, а также анализами, что помогут понять корень проблемы. Стоит также отметить, что дефицит тестостерона встречается у 22% молодых, 36% представителей среднего возраста и 35% пожилых.
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