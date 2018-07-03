Ученые рассказали, что поможет избежать преждевременной смерти

Шесть чашек кофе в день снижает риск преждевременной смерти на 16%. К такому выводу пришли эксперты из Национального института онкологии и Национальных институтов здравоохранения (США). Научные выкладки они опубликовали на сайте Журнала Американской медицинской ассоциации.

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Эксперты 10 лет наблюдали за полумиллионом британцев среднего и старшего возраста. Один из пунктов, по которому собирались данные, — количество ежедневно выпиваемого кофе. Так было выяснено, если человек пил до 8 чашек в сутки, то риск скоропостижной кончины сокращался на 14%, если до 6, то — на 16%. Если человек пил меньше 5 чашек, то риск снижался в меньшей степени.

Кроме того, важно отметить, что эффект не зависел от того, какой кофе пил человек. Ученые полагают, что на основе их выводов напиток достоин того, чтобы его внесли в рацион продуктов для здорового питания.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что согласно исследованиям, с каждой маленькой чашкой неподслащенного кофе из цельных зерен на 14% снижается риск появления раковых клеток, а также расщепляются элементы, которые способствуют их развитию. Однако, чтобы это не сказалось на сердечно-сосудистой и нервную системах, эксперты советуют ограничиваться двумя чашками кофе ежедневно.

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