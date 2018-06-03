Ученые: фрукты ведут к ожирению

Приверженцы здорового образа жизни и правильного питания пропагандируют фрукты. Однако так ли они полезны.

Во-первых, это достаточно калорийный продукт. Безусловно, например, плод авокадо положительно влияет на сердце и печень. Однако по калорийности он может заменить ужин, ведь на сто грамм фрукта приходится 180 Ккал. При этом некоторые диеты не позволяют своим приверженцам вкушать более 250 Ккал за ужин. Калорийно богат и банан (90 Ккал), и виноград (65 Ккал).

Во-вторых, на что необходимо обратить внимание, фруктоза, которая содержится в плодах. Американские специалисты утверждают, что она способствует образованию жира. К такому мнению они пришли после наблюдения за группой, участники которой ели преимущественно фрукты. После чего у людей повысилось содержание внутрибрюшного жира. Оказалось, что фруктоза преобразуется не в энергию, как глюкоза, а в жир. Также она замедляет выработку инсулина, необходимого для контроля энергии, и лептина. Этот гормон ответственен за насыщение. Его "блокировка" заставляет организм откладывать жир, а человека отправляет за "добавкой".

Кроме того, диетологи призывают не увлекаться свежими соками. Один стакан напитка может содержать до 300 Ккал. Также соки лишены клетчатки, которая приносит чувство сытости и мешает вредному сахару усваиваться. По мнению экспертов, можно пить не более трех стаканов в день разведенного водой сока.

Смузи также оказались не в чести у специалистов, так как его компоненты (банан, мороженое, сливки) способствуют ожирению. В таком напитке обычно около 200 Ккал, что приближает его к полноценному блюду.

Врачи советуют есть необработанные фрукты, при этом не превышать двух чашек в день.

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