Диетологи предупреждают, что фрукты могут способствовать набору лишнего веса.
Некоторые фрукты, по данным ученых, могут заменить полноценный ужин. Тот же авокадо благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и печени, от него можно запросто обзавестись лишними килограммами.
Фактически, в авокадо содержится приблизительно 180 Ккал на 100 гр. продукта. То есть в одном плоде - около 350 Ккал.
Вторым по калорийности идет идет банан, содержащий 90 Ккал и виноград - 65 Ккал. Разумеется, для набора веса необходимо есть их в довольно больших количествах. Но это если опираться только на калории.
Исследователи из калифорнийского университета опытным путем доказали, что фруктоза способствует образованию жира в организме. Фруктоза, в отличие от глюкозы, не преобразуется в энергию, а превращается в жир.
Именно поэтому диетологи не советуют злоупотреблять модными сегодня фрешами. Во-первых, потому, что они очень калорийны. В одном стакане сока содержится около 300 Ккал. К тому же, в связи с определенной технологией их производства из фруктов исчезает клетчатка.
А популярные смузи содержат в себе ингредиенты, которые находятся в тройке лидеров среди калорийных фруктов - мороженое и сливки. Обычной в одном смузи содержится до 200 Ккал.
Ранее сообщалось, что, если вы действительно хотите похудеть правильно - а это значит без вреда для здоровья, надолго и в нужных местах - то нужно в первую очередь забыть о том, что пишут в многочисленных группах из серии "Ноль лишних килограммов", "Ведь ты этого достойна", "Не едим вместе" и прочее. Во-первых, все эти диеты с поеданием какого-то одного продукта и полным игнорированием всех остальных - прямой путь к авитаминозу, плохому настроению и нарушению обмена веществ. Нашему организму нужны и белки, и углеводы; и фрукты, и овощи, и клетчатка, и все остальное.
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