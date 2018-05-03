Названы фрукты, от которых можно поправиться

Диетологи предупреждают, что фрукты могут способствовать набору лишнего веса.

Некоторые фрукты, по данным ученых, могут заменить полноценный ужин. Тот же авокадо благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и печени, от него можно запросто обзавестись лишними килограммами.

Фактически, в авокадо содержится приблизительно 180 Ккал на 100 гр. продукта. То есть в одном плоде - около 350 Ккал.

Вторым по калорийности идет идет банан, содержащий 90 Ккал и виноград - 65 Ккал. Разумеется, для набора веса необходимо есть их в довольно больших количествах. Но это если опираться только на калории.

Исследователи из калифорнийского университета опытным путем доказали, что фруктоза способствует образованию жира в организме. Фруктоза, в отличие от глюкозы, не преобразуется в энергию, а превращается в жир.

Именно поэтому диетологи не советуют злоупотреблять модными сегодня фрешами. Во-первых, потому, что они очень калорийны. В одном стакане сока содержится около 300 Ккал. К тому же, в связи с определенной технологией их производства из фруктов исчезает клетчатка.

А популярные смузи содержат в себе ингредиенты, которые находятся в тройке лидеров среди калорийных фруктов - мороженое и сливки. Обычной в одном смузи содержится до 200 Ккал.

Ранее сообщалось, что, если вы действительно хотите похудеть правильно - а это значит без вреда для здоровья, надолго и в нужных местах - то нужно в первую очередь забыть о том, что пишут в многочисленных группах из серии "Ноль лишних килограммов", "Ведь ты этого достойна", "Не едим вместе" и прочее. Во-первых, все эти диеты с поеданием какого-то одного продукта и полным игнорированием всех остальных - прямой путь к авитаминозу, плохому настроению и нарушению обмена веществ. Нашему организму нужны и белки, и углеводы; и фрукты, и овощи, и клетчатка, и все остальное.

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