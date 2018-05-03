Названы сроки победы над раком и старостью

Американские ученые пришли к выводу, что через десять лет возможно создание клеток, неуязвимых к разрушительному воздействию.

Новые клетки будут устойчивы к вирусам, раку, старению, радиации и замерзанию, заявили ведущие генетики из Genome Project.

По данным ученых, над геномом бактерии кишечной палочки было проделано 321 изменение, после чего клетка стала невосприимчивой к вирусам.

Это открывает возможность перепрограммирования генома растения или млекопитающего, но для такого опыта потребуется больше усилий.

По словам исследователей Гарвардской медицинской школы, из двадцати тысяч человеческих генов необходимо удалить лишние кодоны. На начальном этапе желаемых результатов можно будет добиться уже через десять лет, отмечают исследователи.

В последнее время часто появляются сообщения о новейших научных разработках в сфере генной инженерии. В частности, о применении методов генной инженерии в борьбе с ВИЧ и онкологическими заболеваниями. Можно ли изменить жизнь, внося изменения в структуру ДНК? И какие опасности таят в себе такие попытки? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал генетик, генеральный директор медико-генетического центра "Генотек" Валерий Ильинский.

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