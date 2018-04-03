Медики определили полезные для сердца продукты

Медики назвали продукты, которые могли бы предотвратить более 50% смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это проросший чеснок, пишет Don't Panic.

Фото: REX

Биоактивные компоненты проросшего чеснока за несколько недель могут понизить количество холестериновых бляшек в артериях и сосудах. Полезен темный шоколад за счет большого количества полифенолов и флавонолов — веществ, оказывающих противовоспалительное действие в отношении сердечно-сосудистой системы.

Хорошо воздействуют на сердечную мышцу бобы. Их употребление активизирует выработку в организме молекул "хорошего" холестерина, которые вытягивают из крови "плохой" холестерин, налипающий на стенки сосудов и образующий бляшки.

Полезны для сердца льняное семя и льняное масло. Это один из самых ценных пищевых источников здоровых жиров, которые помогают снизить воспалительные процессы. Оздоровляют сердечную мышцу помидоры, в состав которых входит антиоксидант ликопин.

Улучшают состояние миокарда грецкие орехи за счет высокого уровня содержащихся в них омега-3 жирных кислот. Употребление всего 10 граммов грецких орехов пять дней в неделю уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40%.

Ранее сообщалось, что биологи из Мичиганского университета (США) выяснили, что потребление вишни в любом виде, будь то свежие, мороженые или сушеные ягоды, сок, компот или варенье — снижает уровень холестерина в крови и снимает воспаления.

Читайте также:

Какие продукты полезны и вредны для сердца?

Десять продуктов, которые порадуют сердце

Горсть кураги в день — и никакого инфаркта