Предложены научные способы победы над икотой

Медики назвали способы, которые помогают бороться с икотой. Икота может длиться до нескольких дней, пишет NHS.

Она может указывать на серьезную медицинскую проблему, и если длится в течение двух суток, то надо обращаться к врачу. Икота возникает из-за употребления большого количества спиртного, стресса или волнения.

Чтобы победить икоту, необходимо скрутить бумагу и дышать в нее. За счет этого увеличивается уровень углекислого газа в крови, нервы быстрее успокаиваются, и расслабляется диафрагма. Также рекомендуется подтянуть колени к груди и наклониться вперед. Помочь победить икоту может сахар. Он стимулирует блуждающий нерв, принимающий сигналы от мозга. Рекомендуется укусить лимон и выпить холодную воду.

Ранее сообщалось, что икота по определению медиков — это упорный, непроизвольно повторяющийся короткий интенсивный вдох при резко суженной голосовой щели. Причиной икоты является судорожное сокращение диафрагмы. "Ики" бывают эпизодическими — это те, что часто встречаются в нашей повседневной жизни и являются поводом к перечислению всей нашей родни до седьмого колена. Они может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов.

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