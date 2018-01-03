Норвежские ученые пришли к выводу, что алкоголизм не во всех случаях приводит к смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Как пишет PLOS Medicine, вероятность печального исхода напрямую связан с социально-экономическим положением человека в обществе, и смерть от алкоголизма является уделом бедняков.
Такой вывод исследователи сделали, изучив жизнь 200 тыс. граждан Норвегии. Выяснилось, что при сравнительно одинаковом количестве употребляемого алкоголя, бедные умирают от различных сердечно-сосудистых заболеваний несравнимо чаще.
Такая ситуация связана с тем, что более богатые граждане могут позволить себе качественный алкоголь и хорошую медицинскую помощь.
При этом употребляющие алкоголь два-три раза в неделю мужчины и женщины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний реже, чем те, кто пьет "только по праздникам".
"Правда.Ру" ранее писала, что новое исследование Всемирной организации здравоохранения выявило уровень детского алкоголизма в разных странах. Оказалось, что первое место в этом рейтинге занимает Украина, опередив Израиль.
Научные работники организации опросили в ходе исследования свыше 200 тыс. учеников 5-го, 8-го и 10-го классов из 41-й страны мира. По результатам полученного материала ученые составили список стран, где явление подросткового алкоголизма приобрело особенно угрожающий масштаб.
Первое место - за Украиной, где 40% подростков употребляют алкогольные напитки, по крайней мере, раз в месяц. На втором - молодые израильтяне с 28% любителей алкоголя. Дальше в списке - Чехия. Российские школьники заняли 15 ступеньку, а последние в списке - Исландия и Ирландия.
Ссобщается, что ВОЗ также составила рейтинг самых пьющих стран мира. Мировыми лидерами по потреблению алкоголя оказались жители Литвы.
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