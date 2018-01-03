Назван способ быстрого похудения без диет

Ученые из Сингапура разработали новейшую методику для желающих похудеть.

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Специалисты из Наньянского технологического университета разработали методику, позволяющую потерять до 30% веса.

Она основана на использовании пластыря с микроиглами, содержащими препарат для похудения.

Как пишет Small Methods, принцип действия пластыря заключается в том, чтобы превратить энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый.

Напомним, бурый жир способствует сжиганию калорий, белый же является тем самым, который провоцирует появление лишнего веса. Именно избыточная белая жировая ткань является основной причиной многих заболеваний.

Профессор Пэн Чен пояснил, что цель ученых - сделать инновационный пластырь недорогим и удобным для потребителей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ученые из США создали препарат, который заставляет мускулы сжигать жир с той же эффективностью, что и физические упражнения. Причем, добиться этого можно, не напрягая мышцы.

Ученые долго искали гены, которые заставляют тело сжигать калории. Эти гены заставляют тело переключиться с использование глюкозы в качестве основного источника энергии для мускулов на молекулы жиров, запасенных в жировой прослойке, и возможность их "включить" при отсутствии нагрузок. Ведущую роль в этом процессе играют гены и связанные с ними клеточные рецепторы, дирижирующие метаболизмом клеток и заставляющие их переключаться с одного типа питания на другой.