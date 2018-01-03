Ученые нашли способ бороться с метастазами мозга

Американские ученые разработали методические рекомендации по проведению противораковой терапии для пациентов с метастазами в головном мозге.

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Данный способ разработали исследователи Колорадского университета в Боулдере. Также данная система, по словам исследователей, действенна для борьбы с образованиями, поражающими центральную нервную систему.

Отмечается, что она включает в себя три стратегии в зависимости от влияния препарата на головной мозг. В первом случае, если положительный эффект от лекарства маловероятен, но возможен, его нужно использовать при стабильном протекании заболевания, но запрещено при активном развитии онкологии.

В том случае, если вероятность воздействия на мозг препарата высокая, то его необходимо принимать на любой стадии.

При отсутствии данных на реакцию рекомендуется предварительно провести лабораторные анализы, чтобы убедиться, что лечение не нанесёт ещё больший вред организму.

"Правда.Ру" ранее писала, что биологам впервые удалось значительно уменьшить размер глиобластомы - агрессивной опухоли мозга. Ученые сделали это с помощью клеток соединительной ткани, перепрограммированных в предшественницы нервных клеток. Научная статья опубликована в Science Translational Medicine.

Специалисты из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл нашли способ убивать клетки злокачественных опухолей мозга с помощью других клеток того же организма. Эксперимент проводили на мышах.

Исследователи использовали способность нейрональных стволовых клеток перемещаться по мозгу и "преследовать" делящиеся предшественники нервных клеток и клеток нейроглии. Учёные вводили нейрональные стволовые клетки, которые вырабатывали убивающие раковые клетки вещества, в район опухоли в мозге мыши. Грызуны, которых лечили таким способом, жили едва ли не в два раза дольше, чем те, кому глиобластому не лечили. Размер опухоли в результате лечения уменьшался в 20-50 раз.