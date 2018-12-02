Будильник может привести к ранней смерти

Огромное число людей по всему миру хотят прожить долгую, здоровую и счастливую жизнь. Ученые решили им в этом помочь и составили перечень привычек, что могут продлить, или, наоборот, уменьшить продолжительность жизни человека.

Так, оказалось, что крайне неблагоприятно влияет на человеческий организм самый обыкновенный будильник. По словам исследователей, тем, кто хотят прожить как можно дольше, следует от него отказаться. Дело в том, убеждены исследователи, что громкие звуки, которые издает будильник, пагубно действуют на нервную систему, а также могут привести к серьезным недугам сердечно-сосудистой системы.

Продлить же жизнь, убеждены ученые, помогут домашние животные и активное употребление в пищу хлеба. Прогулки с любимыми питомцами и стойкая эмоциональная привязанность к ним, указывают исследователи, значительно снижают уровень стресса. В хлебе же, говорят эксперты, огромное количество полезных элементов, препятствующих развитию онкологических заболеваний.

Также ученые посоветовали тем, кто следит за своим здоровьем, пореже мыться. Дело в том, что горячая вода, мыло, шампуни и другие гигиенические средства вредят человеческой коже, делая ее более уязвимой к микробам, бактериям и вирусам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в качестве профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо употреблять в пищу томаты, бобы и грецкие орехи.

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