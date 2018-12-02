Бобы и томаты признаны полезными для сердечной мышцы продуктами

Миллионы людей по всему миру испытывают проблемы с сердечно-сосудистой системой. Избавиться от болезней и недугов сердечной мышцы сложно, но можно помочь своему организму справляться с ними самостоятельно.
Так, ученые указывают на то, что необходимо ответственно подойти к своему рациону питания и образу жизни. Тем людям, что испытывают проблемы с работой своей сердечно-сосудистой системы, стоит чаще употреблять в пищу бобы, томаты и грецкие орехи. Также, советуют исследователи, стоит задуматься и о снижении калорийности своего дневного рациона.
Конечно же, заявляют эксперты, "сердечникам" стоит отказаться от употребления алкоголя и курения. Стоит ограничить себя также в употреблении кофе, шоколада и энергетических напитков. Также, предупреждают ученые, тем, кто испытывает проблемы с сердцем, стоит настороженно относиться к прописываемым лечащим врачом лекарствам от астмы, диабета, аллергических реакций и простуды.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что шоколад в умеренных количествах полезен для организма. Он, выяснили ученые, предупреждает развитие атеросклероза. Дело в том, указывают исследователи, что темный шоколад обладает свойством расширять сосуды и очищать стенки артерий от холестерина.
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