Клетки сердца привыкают к высокому давлению

Исследователи из Университета Токио обнаружили, что клетки сердца — кардиомиоциты — по-разному реагируют на повышение артериального давления (АД). Некоторые из них приспосабливаются к неблагоприятным условиям и продолжают функционировать, а часть не справляются с "неудобствами", сообщает pora.ru.
По словам ученых, "сломленные" по причине высокого давления кардиомиоциты "растягиваются и становятся слабыми, как изношенная эластичная лента". Они уже не способны полноценно сжиматься, что негативно влияет на кровообращение. А те клетки, что адаптированы к высокому давлению, толще и сильнее.
Попытки японских ученых разобраться, почему реакция клеток такая разная на высокое АД, привели к заключению, что слабость некоторых кардиомиоцитов вызывает ген р53. Он-то и проявляет повышенную активность в дефектных клетках.
В настоящее время токийские исследователи заняты разработкой технологии, позволяющей "перепрограммировать" сердечные клетки так, чтобы они все приспосабливались к высокому кровяному давлению.
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