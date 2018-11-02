У россиян в рационе дефицит витаминов и минералов

В России в настоящее время две глобальные беды, как посчитали участники Всероссийского конгресса диетологов и нутрициологов, — это надвигающаяся пандемия ожирения и дефицит необходимых для сохранения здоровья витаминов и минералов, сообщает pora.ru.
Медики убеждены, что участие государства в решении этих проблем обязательно. А программа витаминизации, если будет принята в России, увеличит продолжительности жизни населения. Также на Конгрессе большое внимание уделялось вопросам улучшения качества еды для сохранения здоровья нации.
Ученые предложили для начала запустить процесс обогащения нутриентами хлеба и молока, выпускать "здоровые" продукты. А восполнение недостатка микронутриентов ляжет на плечи каждого россиянина за счет приема в пищу витаминно-минеральных комплексов.
В развитых странах давно идут пути "витаминизации" населения. Например, витамин Д в Исландии "раздается" круглый год. В общественных местах повсюду установлены вазы с капсулами желтого цвета. В Японии, США, Европе более 80% населения регулярно принимает витамины. И в этих же странах, как известно, высокие показатели средней продолжительности жизни.
Что касается России, витаминная продукция почти вся импортная. Отечественные витамины изготовляются из зарубежного сырья. Поэтому в стране остро стоит вопрос о возрождении "витаминных" производств, так как он касается национальной безопасности.
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