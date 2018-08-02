Ученые: трезвенники более склонны к старческому маразму

British Medical Journal опубликовал исследование, которое говорит о том, что люди, которые не пили алкоголь в течение последних 10 лет, на 50% более склонны к развитию старческой деменции, чем те, кто пьют его регулярно, но умеренно.
В исследовании приняли участие 9000 британцев между 35 и 55 годами. За их здоровьем вели наблюдение в течение 30 лет - с 1985 года.
Те, кто пил больше необходимого, подверглись большему риску образования деменции. Это открытие ученые назвали "J-образной кривой", так как вначале риск падает, но когда превышается необходимая норма, он снова поднимается вверх.
Другие исследования получали те же результаты: развитие болезней сердца, инсультов и диабета имеет ту же зависимость от алкоголя.
Ученые советуют пить не более семи пинт (1 пинта = 0,57 литра) пива или вина в неделю. Алкоголь нужно принимать не за один раз, а распределить его употребление на каждый день недели.
Особо подчеркивается, что начинать пить ради сохранения здравого ума в старости неправильно, так как алкоголь несет в себе множество других рисков.
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