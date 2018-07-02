Российские врачи научились быстро лечить инфаркты

Ученые из МГУ и НМИЦ кардиологии применили генную терапию для восстановления работы поврежденных после инфаркта участков сердца, включив в них два "гена жизни". Открытие было проверено на крысах. О результатах рассказали на страницах издания PLoS One.
По словам Павла Макаревича из Института регенеративной медицины МГУ, разработка активирует стволовые клетки сердца — резерв, который организм может использовать для восстановления миокарда после повреждения.
Макаревич и его команда создали особую молекулу ДНК, которая может проникать в поврежденные клетки сердечной мышцы и восстанавливать их жизнедеятельность, параллельно стимулируя рост новых сосудов, необходимых для ее снабжения кислородом и питательными веществами.
Проводя эксперимент, ученые искусственно вызвали у крыс инфаркт, и когда сердечная ткань начала умирать, для ее восстановления использовали генную терапию, а затем изучили изменения в жизнедеятельности. Примерно через две недели после проведенной терапии все следы инфаркта полностью исчезли из сердечной ткани грызунов.
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