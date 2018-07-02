Российские врачи научились быстро лечить инфаркты

Ученые из МГУ и НМИЦ кардиологии применили генную терапию для восстановления работы поврежденных после инфаркта участков сердца, включив в них два "гена жизни". Открытие было проверено на крысах. О результатах рассказали на страницах издания PLoS One.

По словам Павла Макаревича из Института регенеративной медицины МГУ, разработка активирует стволовые клетки сердца — резерв, который организм может использовать для восстановления миокарда после повреждения.

Макаревич и его команда создали особую молекулу ДНК, которая может проникать в поврежденные клетки сердечной мышцы и восстанавливать их жизнедеятельность, параллельно стимулируя рост новых сосудов, необходимых для ее снабжения кислородом и питательными веществами.

Проводя эксперимент, ученые искусственно вызвали у крыс инфаркт, и когда сердечная ткань начала умирать, для ее восстановления использовали генную терапию, а затем изучили изменения в жизнедеятельности. Примерно через две недели после проведенной терапии все следы инфаркта полностью исчезли из сердечной ткани грызунов.

Читайте также:

Инфаркт миокарда в семье. Что делать? Видео

Как не спутать инфаркт с пищевым отравлением

Инфаркт. "Ничто не предвещало?"