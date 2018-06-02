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Ученые: быстрая ходьба – залог здоровья

Здоровье

 

Ученые: быстрая ходьба – залог здоровья. 387632.jpeg
pxhere.com

Интернациональная команда ученых изучила взаимосвязь между средней скоростью ходьбы человека и преждевременной смертью. В итоге специалисты из Австралии, Великобритании и Ирландии пришли к выводу, что быстрая ходьба может привести к значительному снижению риска смертности от любых причин примерно на 20-25 %. Эксперты отметили, что среди пожилых людей наблюдаемый эффект в разы сильнее.

Как известно, большинство взрослого населения планеты весьма ограничены в ежедневной физической активности. Рабочий день зачастую не позволяет людям хоть немного размяться, хотя ученые заявили, что даже небольшая часовая разминка пойдет человеческому организму на пользу. Занятия спортом можно даже заменить долгими прогулками, утверждают исследователи. Ходьба на скорости хотя бы пять километров в час уже считается вполне себе действенной физической активностью.

Ученые пронаблюдали за тем, как две сотни тысяч британцев добирается на работу. Те, кто автомобилям и общественному транспорту предпочитают пешую прогулку, в выигрыше — их риск преждевременной смерти значительно ниже, нежели у тех, кто пренебрегает пешими прогулками и добирается на работу не на своих двоих. Однако в данном случае не была принята во внимание скорость ходьбы, а ведь это тоже может сыграть большую роль в предупреждении преждевременной смерти.

Изучить этот аспект решила группа исследователей из Сиднейского университета. В выборку участников для эксперимента попали около пятидесяти тысяч британцев. До опроса в течение месяца они должны были совершить хотя бы одну долгую пешую прогулку. Также одним из условий было отсутствие у участников сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Люди, участвующие в эксперименте, через четыре недели поделились с учеными тем, сколько раз за минувший месяц она совершали пешие прогулки, какого их масса тела, пол, возраст, общее самочувствие. Специалисты же спрашивали — как бы вы описали скорость своей ходьбы. Медленная? Высокая? Большинство участников эксперимента утверждали, что скорость их ходьбы была достаточна высока.

В течение последующих двух лет ученые собирали данные о смертях участников выборки от всех причин вообще, и отдельно более подробно анализировали риск смерти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Выяснилось, что по сравнению с теми, кто ходит медленно, те люди, что привыкли ходить быстрее, уменьшили свой риск преждевременной смерти на 20-25 %.

Ученые не торопятся называть быструю ходьбу панацеей от всех болезней и спасением всего человечества. Они лишь просят людей обратить внимание на то, как физическая активность в виде быстрой ходьбы может повлиять на ваш организм и существенно сократить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них.

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