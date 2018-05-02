Ученые рассказали о влиянии группы крови на риск смерти

Японские исследователи пришли к выводу, что у людей с первой группой крови риск умереть от тяжелой травмы увеличен в три раза по сравнению с остальными группами.

Ученые из больницы при Медицинском и стоматологическом университете Токио, изучив данные о 901 пациенте экстренной помощи заявили, что среди пациентов с тяжелыми травмами, смертность у людей с первой группой крови равна 28%. У других групп этот показатель равен 11%.

Как пояснил доктор Ватару Такаяма, у людей с первой группой крови выше риск кровопотери из-за плохой свертываемости. В исследовании говорится, что именно по этой причине смертность у носителей первой группы выше.

"Наше исследование также поднимает вопрос о том, как экстренное переливание эритроцитов первой группы крови пациентам с тяжелыми травмами может повлиять на гомеостаз, процесс, благодаря которому кровотечение останавливается, и есть ли какая-то разница в сравнении с другими группами крови", - пояснил Такаяма.

Напоминаем, что "Правда.Ру" ранее сообщала об исследованиях Питера Д'Адамо. Американец - известный ученый, автор многочисленных работ о связи группы крови и самых разных аспектов человеческой жизни. Он продолжает дело своего отца, Джеймса Д'Адамо, который первым начал проводить исследование свойств различных групп крови в США.

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