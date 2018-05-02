Ветеранам предложат экстази для поднятия настроения

Американские психологи пришли к выводу, что интенсивная психотерапия совместно с употреблением экстази могут оказаться полезными при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР).

Как пишет Reuters, специалисты некоммерческой многопрофильной ассоциации США проводили исследование, показавшее, что экстази "может заметно улучшить результаты психотерапии".

Медик Эллисон Федукшия пояснила, что "ключевым элементом безопасной и эффективной психотерапии с применением МДМА является тщательный медицинский и психологический скрининг".

Данное исследование является промежуточным в изучении потенциала МДМА для использования при лечении людей с ПТСР, отмечает издание. Напомним, в бешеном ритме современной жизни стресс преследует человека постоянно. Но что скрывается за этим расхожим понятием?

Сегодня стрессом принято называть любые эмоциональные потрясения, мучительные переживания, горечь неоправданных надежд. Однако медицинская трактовка термина значительно уже - стрессом является далеко не каждый страх, боль или разочарование.

Не все люди, подвергнувшиеся мощной эмоциональной атаке, ломаются, теряют жизненный тонус и впадают в депрессивное состояние. В то же время истинный стресс обладает разрушительной силой и представляет опасность для здоровья. Вот почему так важно распознать его и вовремя начать лечение.

Оригинал статьи:

Лечение стресса: какие методы помогают избавиться от симптомов и последствий?