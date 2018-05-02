Назван продукт, крайне полезный для сердца

Американские специалисты пришли к выводу, что употребление бобовых положительно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

По мнению диетологов, в бобовых содержится много белка и клетчатки. Ученые утверждают, что диета с высоким содержанием бобовых эффективно снижает уровень холестерина в крови.

Как пишет "Vista News", ученые Колорадского университета ввели в рацион мышей, страдавших от ожирения, фасоль. За время эксперимента вес грызунов значительно уменьшился.

Отмечается, что бобовая диета снижала уровень холестерина у подопытных животных. Общее состояние сердечно-сосудистой системы мышей также значительно улучшилось.

Таким образом, употребление бобовых защищает организм от вредоносного действия свободных радикалов и уменьшает повреждение тканей, связанное с переокислением липидов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ученые назвали продукты, которые влияют на продолжительность жизни. Их потребление положительно сказывается на самочувствии.

Фасоль как и все бобовые оказывает положительное влияние на здоровье. Цельные зерна снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета, инсульта. Уникальными свойствами обладает куркума, которая полезна после операция и для лечения артрита. Четверть чайной ложки куркумы в день улучшает работу мозга.

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