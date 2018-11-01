Риск развития рака выше у людей с большим мозгом

Норвежскими учеными установлена связь между размером взрослого человеческого мозга и риском развития рака главного "управляющего" органа, сообщает pora.ru.

Образ жизни и привычки, свойственные человеку, тоже берутся во внимание, когда речь идет об онкологии, но в случае злокачественной опухоли мозга размер самого органа превалирует. Исследователи объясняют это большим по размеру мозгом и, соответственно, большим количеством клеток в нем., Клетки способны делиться, а бесконтрольный процесс, связанный с этим действием, способствует раковым мутациям. Эксперты сделали свои выводы на основании анализа данных нескольких тысяч здоровых людей, а также больных с диагнозом "рак мозга". Оказалось, что мужчины подвержены данному онкозаболеванию на 70 процентов чаще, чем женщины. Ученые это как раз связали этот факт с размером головного мозга, который у мужчин, как известно, крупнее.

Однако, у представительниц женского пола, имеющих большой размер мозга, была обнаружена более сильная восприимчивость к возникновению рака, чем даже у мужчины. Причину такого несоответствия исследователи пока еще не установили.

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