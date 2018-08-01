Ученые выяснили, какие продукты помогут преодолеть тревогу и депрессию

Пища с высоким содержанием волокон снижает тревожность и не дает бактериям попасть из кишечника в кровоток. Таковы выводы экспертов из Ирландского национального университета в Корке.
Стоит отметить, что в современной науке все большую популярность набирает тема поиска взаимосвязи меж бактериями в организме и поведением, самочувствием человека.
Ирландские специалисты установили, если долго лишать себя жирных кислот, то кишечник начнет пропускать непереваренную еду, бактерии и микробы в кровоток. Это приведет к воспалению.
Кроме того, опыты на грызунах доказали: когда организм получает достаточно пищевых волокон, мыши становятся спокойнее, симптомы депрессии уходят. Также такие грызуны лучше ладят с сородичами.
Подводя итоги работы, ученые из национального университета в Корке заявили, что короткоцепочечные жирные кислоты влияют на мозг, снижая тревожность и депрессию.
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