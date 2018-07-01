Три причины есть черешню

Ученые советуют обязательно есть черешню. Эта ягода снижает риск возникновения тромбов, содержит гормон сна и молодости, а также бережет от развития злокачественной опухоли.

О первом свойстве черешни рассказано на страницах Тhe Journal of Nutrition. Эксперты исследовали свойства ягоды и пришли к выводу, что они влияют на состояние сосудов. Дело в кумарине, снижающем риск развития тромбов, варикозного расширения вен и инсульта. Он влияет на свертываемость крови. По этой причине специалисты советуют черешню страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний.

Также ягода богата мелатонином, его еще называют гормоном сна и молодости, отмечает Sundaynews. Гормон влияет на регуляцию суточного ритма, способствуя здоровому сну и продуктивному бодрствованию. Также поддержать тонус помогут витамин С, фруктоза и флавоноиды, коими богата черешня.

Кроме того, исследования британских специалистов показали — ягода предотвращает риск развитие рака. Таким свойством она обладает благодаря антоцианам. Соединения способны побороть как воспалительные процессы, так и "запустить" гибель злокачественной опухоли. Специалисты отмечают, чтобы почувствовать эффект надо кушать более трех килограммов ягод в течение года.

В то же время ученые предупреждают, ягода может вызывать аллергию, быть опасной для страдающих панкреатитом, гастритом, а также осторожно есть черешню надо детям и будущим матерям. Диетологи добавляют: ягода лучше всего усваивается через 30 минут после еды.

Как ранее писала "Правда.Ру", специалисты установили: черешня омолаживает организм. Это связано с ее влиянием на биохимический механизм старения клеток.

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