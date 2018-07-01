Ученые: проблемы со зрением могут быть симптомом более серьезного заболевания

Американские ученые нашли связь меж проблемами со зрением и снижением интеллекта. Эксперты из Университета Майами подчеркивают, что одно не является обязательным спутником другого, но может быть и одним из симптомов.
К таким предположениям исследователи пришли после 8 лет наблюдения за несколькими тысячами пожилых людей. После того, как у участников ухудшалось зрение, начинались изменения и когнитивного характера.
По мнению американских экспертов, профилактика проблем со зрением может предотвратить возрастные проблемы с интеллектом.
Ранее "Правда.Ру" писала, что проверка интеллектуальных способностей людей преклонного возраста показывает, что они не ухудшаются. Однако так происходит, если человек тренирует мозг: занимается саморазвитием, уделяет время хобби. Если же он ведет пассивный образ жизни, то мыслительные способности снижаются.
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