Ученые опровергли теорию о вреде разогретой пищи

Ученые опровергли миф о том, что разогревание делает пищу менее полезной. При термической обработке структура белка необратимо меняется, однако это происходит еще во время приготовления. Повторная обработка не опасна, такую позицию озвучил профессор РРХТУ им. Менделеева Александр Терентьев.



Кто раскроет тайны еды?

Он объяснил процесс: при приготовлении молекулы находятся на дистанции, остывая, они не меняют положения. Также ничего не меняется и при разогревании. Специалист пояснил, что процесс может лишь замедлить усвоение.

Однако и в этом Терентьев нашел положительную сторону: такая пища приучит желудок справляться не только с деликатной едой. Это полезно для приспосабливаемости и выживания.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала еще об одной лжеистине: вреде соли. Такая диета, отметили канадские ученые, провоцирует болезни сердца, вносит дисбаланс в гормональный фон. Эксперты выяснили, что порог в 3 грамма соли нельзя пересекать. Если есть меньше, то вероятно развитие заболеваний. Бессолевая диета нужна лишь гипертоникам и тем, кто ест более 4 грамм соли в сутки.

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