Найден способ отключать тягу к сладкому

Специалисты из Колумбийского университета пришли к выводу, что есть способ отключения тяги к сладкой пище в мозгу.

Ученые задействовали в своем эксперименте мышей, у которых перепрограммировали вкус и принудили грызунов отказываться от сладостей в пользу горьких продуктов.

Как пишет издание Актуальные новости, целью исследования стало выявление методов, которые помогут оказать влияние на мозг человека, чтобы решить проблему пристрастия к сладкой еде.

Сообщается, что ученые на протяжении длительного периода времени следили за взаимосвязью отделов мозга, отвечающих за ощущение сладкого и горького вкусов, а также за осознание наслаждения и отвращения.

Исследователи поделились своими наблюдениями и объяснили, что разными группами клеток во рту происходит распознавание сладкого и горького вкуса на языке мышей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что диетологи дали несколько советов, как отучить себя есть много сладкого, и сохранить хорошую фигуру. Во-первых, нужно обратить внимание на рациональное питание.

В рационе должно присутствовать мясо вместе с овощами, рыбой, фруктами, крупами, и зеленью. Это позволит не только разнообразить меню, но и меньше думать о сладком. Еще один секрет - полноценный ночной отдых: нехватка сна пробуждает тягу к сладкому. Особенно это касается стрессов, которые люди "заедают" конфетами или мороженым.

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