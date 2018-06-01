13 шокирующих фактов о кофе

Вам это не понравится: людям лгут, говоря, что кофе полезен для здоровья

1. Кофеин - это алкалоид, который кофейное дерево использует, чтобы убить жуков, что едят его семена.

Дерево также использует кофеин, чтобы погубить окружающие растения и самому получить больше солнечного света. Кофеин — пестицид, который вызывает генетическое изменение в живых клетках, вступающих с ним в контакт.

2. Снимки МРТ, сделанные до и после 1 чашки кофе, показали снижение кровотока в мозг на 45%. Более точное обследование выявило снижение на 52% после всего лишь одной маленькой чашки кофе.

3. Снимки мозга пациентов-кофеманов показали, что у них проявляется такая же деградация мозга, как у хронических алкоголиков, курильщиков, любителей марихуаны и людей, страдающих от болезни Паркинсона.

4. Кофе может вызвать желание "освободить кишечник", потому что таким способом организм пытается устранить яд. Неожиданное стремление пойти в туалет после употребления кофе — один из защитных механизмов организма избежать отравления.

5. Кофе увеличивает энергию за счет метаболической реакции: организм боится яда и высвобождает энергию. В итоге каждый день кофеман становится все более и более истощенным.

6. Когда в теле срабатывает ответная реакция на напиток, активируются системы, контролирующие агрессию, насилие, иррациональное и нелогичное принятие решений, ревность, ярость, гнев, страх и паранойю.

7. Доказано, что одной чашки кофе хватает, чтобы на три недели активизировать агрессивную реакцию в организме человеке. Даже если за все это время он больше не употребит ни грамма кофеина.

8. После того, как выпита чашка кофе, активируется лимбическая часть головного мозга, и блокируются центры, отвечающие за интеллект. Лимбическая часть отвечает за размножение, защиту территории, приобретение пищи и личную безопасность.

9. Противозачаточные таблетки препятствуют очистке потребляемого кофеина. Этот эффект усиливается при употреблении алкоголя или болеутоляющих средств, поэтому часты случаи отравления кофеином.

10. Доказано, что кофе вызывает проблемы с простатой, повышенную тревожность, бессонницу, депрессию, болевой синдром, проблему с дыханием, повреждение головного мозга, гиперактивность, проблему с обучаемостью, нарушение поведения, усталость, определенные виды рака, колит, язву, понижение железа, болезни сердца, головные боли, увеличение мышечных и сухожильных травм, боли в суставах, сердечный приступ, инсульт… и это еще не весь список.

11. Кофе приводит к ожирению и образованию целлюлита, запуская в организме "систему" борьбы с собой. Это в конечном итоге изменяет требование организма к тому количеству жиров, которые необходимы человеку. Ведь когда телу угрожает опасность, оно предпочитает жир как первичный источник топлива, сахар или белок. Постоянное употребление кофеина приводит к метаболическому сдвигу: организм начинает накапливать жир, помогающий ему бороться с токсинами. Кофе также разрушает мышцы, поскольку организм намеренно уничтожает их, чтобы облегчить дополнительное хранение жира.

12. Кофеин, содержащийся не только в кофе, но и в шоколаде, различных напитках, таблетках, блокирует поглощение железа, что приводит к анемии.

13. Исследование, проведенное автором самой обширной книги о кофе, когда-либо написанной, пересматривало почти все научные исследования, посвященные кофе, и его заключение таково: нет абсолютно никаких научных доказательств пользы кофеина для человеческого организма. Он открыто заявляет, что любое любые призывы употреблять кофе ложны, они наносят серьезный вред всему обществу.