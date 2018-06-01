Вам это не понравится: людям лгут, говоря, что кофе полезен для здоровья
1. Кофеин - это алкалоид, который кофейное дерево использует, чтобы убить жуков, что едят его семена.
Дерево также использует кофеин, чтобы погубить окружающие растения и самому получить больше солнечного света. Кофеин — пестицид, который вызывает генетическое изменение в живых клетках, вступающих с ним в контакт.
2. Снимки МРТ, сделанные до и после 1 чашки кофе, показали снижение кровотока в мозг на 45%. Более точное обследование выявило снижение на 52% после всего лишь одной маленькой чашки кофе.
3. Снимки мозга пациентов-кофеманов показали, что у них проявляется такая же деградация мозга, как у хронических алкоголиков, курильщиков, любителей марихуаны и людей, страдающих от болезни Паркинсона.
4. Кофе может вызвать желание "освободить кишечник", потому что таким способом организм пытается устранить яд. Неожиданное стремление пойти в туалет после употребления кофе — один из защитных механизмов организма избежать отравления.
5. Кофе увеличивает энергию за счет метаболической реакции: организм боится яда и высвобождает энергию. В итоге каждый день кофеман становится все более и более истощенным.
6. Когда в теле срабатывает ответная реакция на напиток, активируются системы, контролирующие агрессию, насилие, иррациональное и нелогичное принятие решений, ревность, ярость, гнев, страх и паранойю.
7. Доказано, что одной чашки кофе хватает, чтобы на три недели активизировать агрессивную реакцию в организме человеке. Даже если за все это время он больше не употребит ни грамма кофеина.
8. После того, как выпита чашка кофе, активируется лимбическая часть головного мозга, и блокируются центры, отвечающие за интеллект. Лимбическая часть отвечает за размножение, защиту территории, приобретение пищи и личную безопасность.
9. Противозачаточные таблетки препятствуют очистке потребляемого кофеина. Этот эффект усиливается при употреблении алкоголя или болеутоляющих средств, поэтому часты случаи отравления кофеином.
10. Доказано, что кофе вызывает проблемы с простатой, повышенную тревожность, бессонницу, депрессию, болевой синдром, проблему с дыханием, повреждение головного мозга, гиперактивность, проблему с обучаемостью, нарушение поведения, усталость, определенные виды рака, колит, язву, понижение железа, болезни сердца, головные боли, увеличение мышечных и сухожильных травм, боли в суставах, сердечный приступ, инсульт… и это еще не весь список.
11. Кофе приводит к ожирению и образованию целлюлита, запуская в организме "систему" борьбы с собой. Это в конечном итоге изменяет требование организма к тому количеству жиров, которые необходимы человеку. Ведь когда телу угрожает опасность, оно предпочитает жир как первичный источник топлива, сахар или белок. Постоянное употребление кофеина приводит к метаболическому сдвигу: организм начинает накапливать жир, помогающий ему бороться с токсинами. Кофе также разрушает мышцы, поскольку организм намеренно уничтожает их, чтобы облегчить дополнительное хранение жира.
12. Кофеин, содержащийся не только в кофе, но и в шоколаде, различных напитках, таблетках, блокирует поглощение железа, что приводит к анемии.
13. Исследование, проведенное автором самой обширной книги о кофе, когда-либо написанной, пересматривало почти все научные исследования, посвященные кофе, и его заключение таково: нет абсолютно никаких научных доказательств пользы кофеина для человеческого организма. Он открыто заявляет, что любое любые призывы употреблять кофе ложны, они наносят серьезный вред всему обществу.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Парламент Казахстана разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности государства. О причинах и последствиях решения рассказал эксперт "Правды.Ру".