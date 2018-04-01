Врачи рассказали, кому нельзя пить кофе

Медики выяснили, что кофе не всем идет на пользу. Так, некоторые спортсмены получают от кофеина обратный эффект: у них замедляется скорость, сообщает The Daily Mail.

Было проведено исследование, в котором принял участие 101 человек. Добровольцам давали таблетки с кофеином. Большая часть участников после таблеток пробежала 6 километров быстрее на 5%. Другие из-за кофеина пробежали это расстояние на 14% медленнее. У этих людей был генетический вариант, затрудняющий переваривание кофеина. Кофеин остается в организме таких людей. Он положительно влияет на их когнитивные функции, но повышает кровяное давление и риск сердечного приступа.

Важную роль в метаболизме кофеина играет ген CYPIA2. Примерно у 50% людей имеется вариант данного гена, обеспечивающий быстрый метаболизм кофеина. У 40% присутствует генетический вариант, связанный со средней скоростью метаболизма кофеина, а у 10% — вариант, замедляющий метаболизм этого соединения.

Ранее сообщалось, что по статистике в мире сейчас ежедневно выпивается 2,5 млрд. чашек кофе. И большая часть из них — растворимый напиток. Так что новенького нам скажут ученые?

Говоря о пользе этого напитка, знающие люди подразумевают зерновой кофе и они, несомненно, правы. В то время как все негативные высказывания, чаще всего, относятся к такому популярному растворимому кофе. В этом вопросе стоит разобраться, так как большинство офисных сотрудников постоянно пьют именно растворимый кофе.

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